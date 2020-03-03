İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Akşener, konuşmasının tamamını İdlib'de şehit verdiğimiz kahraman askerlere ayırdı.
Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi ViDEO
ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ
Konuşma öncesi salondakilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Akşener, Mehmetçikler için dua etti.
AĞLAYARAK KÜRSÜDEN İNDİ
Yaklaşık 20 dakika kürsüde kalan Akşener, salondakilere "Ne mutlu Türküm diyene" dedirttikten sonra konuşmasını noktaladı.
Akşener kürsüden inerken gözyaşlarına hakim olamadı.