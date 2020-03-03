taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2165
Euro
6.9083
Altın
1596.24
Borsa
109763.41
Gram Altın
319.05
Bitcoin
54845.18

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

İyi Parti Grup Toplantısı'nın yapıldığı salona Türk bayrağı ve İdlib şehitlerinin fotoğrafları konulurken, kürsüde konuşan Meral Akşener gözyaşlarına hakim olamadı.

AA & Ensonhaber | 03.03.2020 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Akşener, konuşmasının tamamını İdlib'de şehit verdiğimiz kahraman askerlere ayırdı.

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi ViDEO

ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ

Konuşma öncesi salondakilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Akşener, Mehmetçikler için dua etti.

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

AĞLAYARAK KÜRSÜDEN İNDİ

Yaklaşık 20 dakika kürsüde kalan Akşener, salondakilere "Ne mutlu Türküm diyene" dedirttikten sonra konuşmasını noktaladı.

Akşener kürsüden inerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

Meral Akşener kürsüden ağlayarak indi

İlginizi Çekebilir
Savcılık: İngiliz ajan yüksekten düşerek öldü
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "yüksekten düşme neticesinde ölüm" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Terör örgütü YPG/PKK'ya şubat ayında ağır darbe
Türk güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik şubat ayında düzenlediği operasyonlarda, 74 teröristi etkisiz hale getirdi.
Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse meydan okudu
Ordu güçlerinin Japon Denizi'ne doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesini izleyen Kim, askerlerinin aksine maske takmadı.
Yunan polisi göçmenleri dövüp geri gönderdi
Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye'ye geri gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
399
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
746
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
139
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
423
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
145
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
39
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir