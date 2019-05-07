Meral Akşener YSK kararını yorumladı

İyi Parti Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

"MİLLET İRADESİ TIKANDI"

İyi Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararıyla 6 Mayıs 2019 tarihinde millet iradesinin çiğnendiğini belitti.

Akşener, "Bu tarih, ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." diye konuştu.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

YSK'nın aldığı kararın hedefinde milletin iradesi olduğunu belirten Akşener, alınan karara sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

"KARARIMIZI PAYLAŞACAĞIZ"

Akşener, "Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.