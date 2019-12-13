Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Ahmet Davutoğlu partisi için resmi adımları atarken, Ali Babacan da gelecek yılın ilk günlerinde resmi adımları atmayı planlıyor.

Ankara kulislerinde bu iki ismin kuracağı partiler konuşulurken muhalefet de destek çıktı.

Dün akşam TV100 yayınına katılan İyi Parti Meral Akşener, CHP'nin kendilerine yaptığı milletvekili desteğini aynı şekilde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilere yapabileceğini ifade etti.

"BİZİM DE CANIMIZ YANDI"

Akşener, kendine yöneltilen; "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi; "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Birileri size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK’nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için ‘seçime girebilir’ dendi. Canımız o kadar yanık ki, sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim."