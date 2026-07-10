Mercedes-AMG CLA 45 efsanesi elektrikli olarak geri döndü

Mercedes-AMG, sedan ve shooting brake olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulan yeni performans modeliyle kompakt sınıfta ezberleri bozuyor.

Araçta biri ön aksta, ikisi arka aksta yer alan toplam üç adet yeni nesil eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Bu gelişmiş motor kombinasyonu toplamda 680 beygir güç ve inanılmaz bir 1.759 Nm tork üretiyor.

Değişken dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşıyor.

Aracın elektronik olarak sınırlandırılan maksimum hızı ise özel bir paket yardımıyla 270 km/s seviyesine kadar çıkabiliyor.

Milisaniyeler içinde yol koşullarına adapte olabilen adaptif süspansiyon sistemi de araçta standart olarak sunulan özellikler arasında.

Modelde kullanılan 94 kWh kapasiteli batarya, sedan versiyonunda 670 kilometrenin, shooting brake versiyonunda ise 640 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

Gelişmiş 800 volt mimarisi sayesinde araç sadece 22 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine gelebiliyor.

MB.OS işletim sistemi üzerinde yükselen dördüncü nesil MBUX arayüzü, bünyesinde ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka modellerini barındırıyor.

İçten yanmalı motor hissini arayanlar için geliştirilen özel mod ise efsanevi motor sesini ve vites geçişlerini kabin içinde aslına sadık şekilde simüle ediyor.