Mercedes, solunum cihazı tasarımını ücretsiz dağıtacak

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle solunum cihazlarına olan talep, her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca, birçok şirket bu cihazlardan üretmek için kolları sıvadı. Örneğin Tesla, fabrikasının bir bölümünü solunum cihazı üretmek için kullanıyor.

MERCEDES GÜNDE BİN ADET ÜRETİYOR

Formula 1 takımlarından Mercedes, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretiyor.

Şirket, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Koronavirüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.