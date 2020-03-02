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Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

Meriç Nehri'nin kıyısında bot sırası bekleyen mültecilerin çocukları, çöp poşetlerine ip bağlayarak uçuruyor.

İHA | 02.03.2020 - 16:06..
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Edirne’den Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin, bekleyişlerini sürdürüyor.

Bir kısmı nehri geçerken, bot sırası bekleyenler de günlerini boş arazide geçiriyor.

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

ÇÖP POŞETİNDEN UÇURTMA

Ebeveynler sabırlı dayanabiliyor ancak bu çocuklar için söz konusu bile olmuyor. Hem soğuk hava hem de açlık, çocukları çok daha zor durumda bırakıyor.

Sağlığı yerinde olanlar ise can sıkıntısından eşyalarını doldurdukları çöp poşetlerini boşaltarak, uçurtma yapıyor.

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

ISINMAYA ÇALIŞIYORLAR

Her şeyden habersiz aileleri ile birlikte Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmeyi bekleyen çocuklardan bazıları da yakılan ateşle ısınmaya çalışıyor.

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

Meriç Nehri'ni geçmeyi bekleyen çocuklar

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