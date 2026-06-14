Merih Demiral: Ülkemizde iyi günler de kötü günler de abartılabiliyor

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı.

Ay-yıldızlılar, Avustralya'ya 2-0 yenildi...

Karşılaşma sonrası savunmacılarımızdan Merih Demiral, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kötü günlerin abartıldığını söyleyen Demiral, "Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor. İyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor. Dengesini iyi kurmalıyız." dedi.

"KÖTÜ GÜNLER ABARTILIYOR, İYİ GÜNLERDE DE ÇOK YUKARI ÇIKARTILIYOR

Sözlerine devam eden Demiral, her şeyin farkında olduklarını da ifade etti.

Demiral, son olarak kalan maçlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine vurgu yaptı.

Demiral'ın açıklamaları şöyle:

“Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Aslında sahada gereken mücadeleyi verdik. Bazen olmayınca olmuyor. Burası Dünya Kupası. İlk tecrübemiz. Tabii ki bahane hakkımız yok. Çıkıp, yenmeliydik. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor, iyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor. Dengesini iyi kurmalıyız. Hepimiz her şeyin farkındayız. İnşallah 2 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.”