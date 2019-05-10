Merkel: Güney Kıbrıs'ın çıkarlarını savunacağız

Türkiye, Akdeniz'deki haklarını, AB ve ABD'nin tavırlarına rağmen, korumaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin sondaj çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiriyor. Türkiye'nin kararlı duruşı sonrası Rumlar, AB zirvesinde bu konuyu gündeme getirdi.

"ARKALARINDAYIZ"

AB zirvesi sonrası konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin arkasında oldukları mesajını verdi.

"YAPTIRIMLARI GÖRÜŞMEDİK"

Merkel, bir gazetecinin “Güney Kıbrıs, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar talep ediyor. Almanya böyle bir adımı destekler mi?” şeklindeki sorusuna, "Yaptırımlar hakkında bugün konuşmadık" yanıtını verdi.