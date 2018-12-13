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Merkel: İmamlık eğitimine ihtiyacımız var

Ülkesindeki Müslümanlara kendi İslamını dayatmak isteyen Alman devleti, 'bağımsızlık için' imam yetiştirmek istiyor.

AA | 13.12.2018 - 07:11..
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Merkel: İmamlık eğitimine ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'teki sözlü soru önergeleri gününde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"KİMİN NE ZAMAN İZLENECEĞİNİ GÜVENLİK BELİRLER"

Bir milletvekilinin "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB), iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenmeyeceği iddiaları"na yönelik sorusuna cevap veren Merkel, kimin ne zaman hangi kapsamda izleneceğine güvenlik birimlerinin karar verdiğini vurguladı.

Merkel: İmamlık eğitimine ihtiyacımız var

"TÜRKİYE İLE DE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

DİTİB'in birçok temsilcisiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda kurumun yakın bağları olması nedeniyle Türkiye ile de görüşme yapma yaklaşımında olduklarını kaydetti.

"RAHATSIZLIK DUYDUĞUMUZ GELİŞMELER VAR"

Merkel, DİTİB konusunda rahatsızlık duydukları gelişmelerin olduğunu, bunu da muhataplarına açık bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.

"BU BİZİ BAĞIMSIZ KILAR"

Almanya'da üniversitelerde İslam dini dersinin okutulduğunu anımsatan Merkel, "Benim açımdan Almanya'da imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var. Bu bizi bağımsız kılar ve gelecek için gereklidir." dedi.

Merkel: İmamlık eğitimine ihtiyacımız var

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