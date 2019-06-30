Merkel titremesiyle ilgili açıklama yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son zamanlarda yaşadığı titreme nöbetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"OLAĞANDIŞI BİR DURUM YOK"

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde, gazetecilerin sağlık durumuna ilişkin sorusuna, ”Aktaracak olağandışı bir durum yok, ben iyiyim.” diye cevap veren Merkel, “Bu (tepki) nasıl ortaya çıktıysa, aynı şekilde yine normale döneceğinden eminim.” diye konuştu.

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Alman DW Türkçe'nin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski için yaklaşık iki hafta önce Berlin’de düzenlenen tören sırasında Almanya Başbakanı, bir titreme nöbeti geçirmişti. Merkel, kameralara yansıyan görüntülerin ardından, aşırı sıcak havada yeterli su tüketmemesinin buna neden olduğunu ve üç bardak su içtikten sonra kendine geldiğini söylemişti.

Ancak Başbakan'ın, geçen perşembe günü kameralar önünde bir titreme nöbeti daha yaşaması, sağlığıyla ilgili endişelere neden olmuştu.