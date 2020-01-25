Merkel'den Erdoğan'a taziye mesajı

Elazığ'da yaşadığımız depremin ardından, AB ve birçok ülkeden taziye ve destek mesajı geldi.

Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir taziye mesajı gönderdi.

"ACI VE ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Alman Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul’dan döndükten sonra Türkiye’nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

İnsanların hayatlarından koparıldığını, birçoğunun evlerini kaybettiğini ve bütün vilayetin bu doğal felaketten etkilendiğini aktaran Merkel, "Alman hükümeti adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.