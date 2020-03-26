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Merkel'den ikinci korona testi

Merkel’in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci testi de negatif çıktı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 08:38..
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Dünyada yayılımını sürdüren ölümcül virüs korona Almanya'da da ölümleri getirdi

Ülkede şu ana kadar  149 kişi hayatını kaybetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel de  20 Mart’ta kendisine koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun korona testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart’ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya alıp korona testi yaptırmıştı.

Merkel'in bu testte sonuçları negatif çıkmıştı.

Merkel'den ikinci korona testi

GÜVENEMEDİ 2. TESTİ YAPTIRDI

Yaşanan bu gelişmeler sonucu, Merkel yaptırdığı ilk teste güvenemedi. Almanya Başbakanı bunun üzerine 2 . korona testini yaptırdı. Merkel'in yaptırdığı bu testten de sonuçları negatif çıktı.

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