Merkez Bankası döviz dönüşüm desteği süresini 3 ay uzattı

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ UZATILDI

Buna göre Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının süresini 30 Nisan 2026'dan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu düzenleme, firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden destek uygulamasının devamını öngörüyor.