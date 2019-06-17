Merkez Bankası likidite hamlesi yaptı

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, İstanbul diye Ankara'ya bırakıldı.

Laktoz intoleransı, en yaygın gıda intoleranslarından biridir. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, laktoz intoleransını azaltmak için ipuçları verdi.

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

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Facebook MasterCard, Visa ve PayPal ile iş birliği yapacak

Facebook, kendi kripto para birimi GlobalCoin için MasterCard, Visa ve PayPal ile anlaştı.