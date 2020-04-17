Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 60 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,76 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,51 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 çıktı.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,62 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,3 olasılıkla yüzde 8-8,99 aralığında, yüzde 25,1 olasılıkla yüzde 9-9,99 aralığında, yüzde 25,6 olasılıkla yüzde 10-10,99 aralığında, yüzde 16,9 olasılıkla ise yüzde 11-11,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,2'sinin beklentilerinin yüzde 8-8,99 aralığında, yüzde 28,9'unun beklentilerinin yüzde 9-9,99 aralığında, yüzde 17,3'ünün beklentilerinin yüzde 10-10,99 aralığında, diğer yüzde 17,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 11-11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,1 olasılıkla yüzde 7-7,99 aralığında, yüzde 34,2 olasılıkla yüzde 8-8,99 aralığında, yüzde 25,5 olasılıkla yüzde 9-9,99 aralığında, yüzde 10,6 olasılıkla ise yüzde 10-10,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,3'ünün beklentilerinin yüzde 7-7,99 aralığında, yüzde 40'ının beklentilerinin yüzde 8-8,99 aralığında, yüzde 24,4'ünün beklentilerinin yüzde 9-9,99 aralığında, yüzde 11,1'inin beklentilerinin ise yüzde 10-10,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,38 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,27 iken bu anket döneminde yüzde 9,03 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,33 ve yüzde 9,33 olarak gerçekleşti.

Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,41 iken, bu anket döneminde yüzde 11,40'a yükseldi.

Vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,50 ve yüzde 11,67 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,51 lira iken, bu anket döneminde 6,93 liraya yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,66 lira ve 7,11 lira oldu.

GSMH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde -0,6 oldu.

2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.