Mersin'de abartı egzoz denetimi: 2 milyon 160 bin TL ceza kesildi

Abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

2 MİLYON 160 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Son bir ayda yapılan denetimlerde, aracında abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 135 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi kapsamında toplam 2 milyon 160 bin TL idari para cezası uygulandı.

135 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 135 araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

DENETİMLERİN SÜRECEĞİ AÇIKLANDI

Trafik kazalarının önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.