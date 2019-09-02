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Eşini öldürmeye gidiyordu, 'keçi kesecektim' dedi

N.A. adlı kadının, "Beni öldürmeye geliyor" ihbarı üzerine Karaman'da yolcu otobüsünde yakalanan eski eşi M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 02.09.2019 - 17:16..
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Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A., dün saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine polis ekipleri, yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, dün saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

ÜST ARAMASINDA SİLAH VE KESİCİ ALET ÇIKTI

M.A.'nın yapılan üst aramasında; 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, birer metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

Eşini öldürmeye gidiyordu, 'keçi kesecektim' dedi

"KURBAN KESİP PAKETLEYECEKTİM, TABANCA DA EMANET"

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete getirildi. M.A.'nın sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği bildirildi. M.A.'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabanca ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu." dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

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