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Mersin'de fuhuş yapan 2 kadın, elti çıktı

Ahlak polisleri, yürüttükleri araştırmalar sonucunda bir apartmanda fuhuş yapıldığını tespit ederken, baskın sırasında gözaltına alınan 2 kadının elti olduğu öğrenildi.

DHA | 07.01.2019 - 11:13..
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Kent merkezinde 'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. , Z.A. ve G.A.'yı  'fuhuş ve fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

Mersin'de fuhuş yapan 2 kadın, elti çıktı

ELTİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakılırken, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden N.A. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.


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