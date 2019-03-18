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Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik operasyonda düzenledi. 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.03.2019 - 17:16..
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

ŞÜPHELİLER SORGULANIYOR

Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Soruşturma sürdürülüyor.

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