Mersin'de yaz havası

Mersin, yaz ayına giriş yapmaya başladı.

Meteorolojinin birçok bölge için don, soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı günlerde, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde hissedilen hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.

TATİLCİLER AKIN ETTİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Tatilciler, Kızkalesi'nde kano kullanıp, gezi tekneleriyle denize açıldı.

Kumda oynayan çocuklar günün keyfini çıkarttı.

"GEÇEN YILDAN DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, Kızkalesi'ndeki tüm tesislerin yaz hazırlığını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladığını söyledi.

Öztop, "Türkiye'nin birçok bölgesinde kış şartları devam etmesine rağmen Kızkalesi'nde tatilciler yazı getirdi. Bölgedeki hareketliliğin 9-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali ile zirve yapmasını bekliyoruz.

Sezonda da beklentimiz çok yüksek. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.

"DENİZ TEMİZ"

Tatilciler ise Kızkalesi'ne yaz geldiğini belirterek, denizin havuz gibi berrak ve temiz olduğunu söyledi.