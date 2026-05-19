Mersin'deki silahlı saldırıda ölenler için cenaze töreni

Mersin'de dün kan donduran bir olay meydana geldi....

Metin Ö. (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü.

KATLİAM YAPTI

Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü.

Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü.

Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü.

8 KİŞİYİ YARALDI

Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Ateş açan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile, Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında, şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonda şüpheli, yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

5 CENAZE MEZARLIĞA GETİRLDİ

İntihar eden şüphelinin olduğu yerde jandarma, savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışması sürerken cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp'tan alınan cenazelerden Arzu Özden, Ahmet Ercan, Sabri Pan, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi.

5 kişinin cenazesinin, burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

TIR ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesinin ise memleketi Niğde'ye gönderildiği öğrenildi.