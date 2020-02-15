Mersinli Cihangir'i Ankara buldu

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla bütün Türkiye tarafından tanınan ve sevilen Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ulaşıldı.

ESNAFIN YARDIMLARIYLA YAŞIYOR

Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU TALİMAT VERDİ

Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi ve adına kimlik düzenlendi.