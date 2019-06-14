Mersinli öğrencilerin model uçak projesi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ve her yıl gerçekleştirilen ‘Üreten Gençlik Proje Sergisi’ bu yıl da yoğun ilgi gördü.

VALİ TEST ETTİ

Öğrencilerin ürettiği model uçağı Vali Ali İhsan Su test etti.

MODEL UÇAK PROJESİ ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Etkinliğe, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayarak hayata geçirdiği ‘Model Uçak Projesi’ damga vurdu. Büyük beğeni toplayan ‘Model Uçak Projesi’ sergiyi ziyaret edenlerden tam not aldı.

Vali Su ve ziyaretçiler, öğrenciler tarafından tasarlanan uçağı tek tek test etti. Robotik kodlama ile geliştirilen robotlardan güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan deniz araçlarına kadar birçok projeyi de kent protokolünün beğenisine sunan öğrenciler, her bir proje için ayrı ayrı alkış topladı. Serginin en çok dikkat çeken detayı ise, kent protokolünün, öğrenciler tarafından geçen yıl üretilen otomobil ile bu yıl üretilen uçağa taşınması oldu.

Etkinlikte konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Biz hem üreten, hem eğiten bölge olarak, Türkiye’de 8 yıl önce başlattığımız bir girişimle, eğitime verdiğimiz destekle 120 kişilik öğrenci kapasitemizi şuanda 920 kişiye çıkardık. Türkiye’ye örnek olduk. Ülkemizde bulunan OSB’lere meslek lisesi kurulması konusunda öncülük yaptık. Bizim en büyük ayrıcalığımız velilerimize hiçbir ödenti bulundurmadan taşımalı sistemde eğitim veren Türkiye’de ender okullardan biriyiz. Çocuklarımıza verdiğimiz değer, buradaki proje günümüzde muhakkak herkesin gözünün önüne gelmiştir.





Müfredatımızı uyguluyoruz ama müfredatın dışında sınıf içi eğitimden ziyade fabrikalarımızda birebir eğitim veriyoruz. Bizim bu yıl başlattığımız ve bir sohbetle ortaya çıkan uçak projemiz kapsamında, 6 ay içerisinde uçağımızı yürütür hale getirdik. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını çok net biliyoruz. Üreten bir ülkede bulunmaktan son derece mutluyum. Bizim, gençlerimizin bu üretim çizgisinde, destek olunduğu takdirde ülkemize katma değeri yüksek üretimlerle proje üretmeye devam edeceklerine inancım tamdır" dedi.