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Mert Fırat, baba oluyor

Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi |
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Mert Fırat, baba oluyor

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat çifti bebek bekliyor. Eylül 2018'de Çeşme'de dünyaevine giren çift, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile güzel haberi duyuran çift, ihanet iddialarına da cevap verdi:

"HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz. İDİL & MERT FIRAT ♥️"

Mert Fırat, baba oluyor

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