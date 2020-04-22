Merve Boluğur: Taş bebek gibiyim

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada oldukça aktif.

"TAŞ BEBEK"

Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmayan Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı. Boluğur fotoğrafına "Taş bebek gibiyim" notunu yazdı.

Boluğur geçtiğimiz günlerde de karantinada hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyip önemli mesajlar vermişti:

"DENİZE GİRMEK İSTİYORUM"

"Güzel bir günden fotoğraf koyarak başlıyorum. Güzel günlere ihtiyacımız olduğu şu günlerde gülen yüzümle bendeniz. Şu corona bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım hayat çok güzel bir öğretmen her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz.

Tabii duygular karışık çok normal yeni bir düzene uyum sağlıyoruz ev hapsi… Sağlıklı ve aklımızın yerinde olmasının ne büyük lütuf olması… Öğretiyor hayat çok güzel…

"YENİ HEDEFLER..."

Mutlu eden şeylere odaklanalım. Hayaller kurmak bedava… yeni hedefler belkide… Ben üniversite sınavına hazırlanmaya başladım bile… Siz neler öğrendiniz?"