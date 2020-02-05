Merve Özbey, gıdısını eleştirenlere cevap verdi

4 gün sonra dünyaevine girmeye hazırlanan Merve Özbey, önceki akşam kına gecesi yaptı. Bazı takipçileri, Özbey'in aldığı kilolarla ilgili oldukça sert yorumlar yaptı.

"HARAM LOKMA GEÇMEDİ"

Bir takipçisinden, videoya yansıyan görüntüleri üzerinden “İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve! Otur da o gıdığına ağla” şeklinde bir yorum alan ünlü şarkıcı, bu yorumdan bir hayli rahatsız oldu. Özbey, gıdısını eleştiren takipcisine cevap verdi: "O gıdıdan haram lokma geçmedi "

"GÜNAHA GİRİYORSUNUZ"

Çok sinirlenen Özbey, kendisini eleşirenlere sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı: "Evet alıştım alıştık birçoğumuz... Herkesin istediği her şeyi konuşma hakkına sahip olmasına. İlginçtir ki şahsım adına kimseye kötü bişey söylememeye çalışırken, kötü düşünmemeye çalışırken... Sadece telefon yada bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı... Ben insanım kilo alırım, kilo veririm bu benim hür iradem. Ama insanların herhangi bir eksikliği ile dalga geçmek günahtır yapmayın! Ben bu konularla alakalı güçlü olabilirim ama başkası için yapacağınız herhangi bir yorum travma sebebi olabilir. Kimsenin ahını almayın... Günahına girmeyin!"

Merve Özbey'in kına gecesi ViDEO