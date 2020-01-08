Merve Özbey tatilde

Evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran şakrıcı Merve Özbey, talihsiz kaza nedeniyle düğününü erteledi.

TATİL İSTEDİ

Halen ayağının üzerine basmakta zorlanan şarkıcı, buna rağmen kar tatiline çıktı; nişanlısı Kenan Koçak’la birlikte Kartalkaya’ya gitti.

"SAHNEYE DE ÇIKIYORUM"

Önceki gün kar motoruyla tura çıkan Merve Özbey, araçtan nişanlısının yardımıyla inebildi. Kırık ayağına medikal bot giydiği görülen şarkıcı, “Evet, ayağım kırık ama bu işlerime de tatilime de engel olmuyor. Sahneye de çıkmaya devam ediyorum.” dedi.