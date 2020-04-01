Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye doğum hediyesi tapu

İngiltere takımlarından Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk bebeklerini kucağına aldı. Çift kızlarına, "Eda" ismini verdi.

Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah.” notuyla, bu güzel haberi takipçilerine duyurmuştu.

İNGİLTERE'DEKİ VİLLANIN TAPUSU AMİNE'DE

Özil'in, ilk bebeğini kucağına alan eşine doğum hediyesi, dudak uçuklattı. Ünlü futbolcu, İngiltere'de oturdukları 82 milyon TL'lik küçük sarayın tapusunu Amine Gülşe'nin üzerine yaptı.

MESUT PARAYI AMİNE'YE HARCIYOR

Özil, daha önce de aldığı hediyelerle çok konuşulmuştu. Özil, evlilik teklifi ederken 200 bin TL'lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL'lik yüzük, 80 bin TL'lik bileklik ve İstanbul'da bulunan bir daire hediye etmişti.

Futbol hayatına İngiltere’de devam eden Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine girmişti.