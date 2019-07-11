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Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

İstanbullular güne soğuk ve sağanak yağışlı bir havayla uyandı. Sıcaklığın düştüğü kentte, yer yer trafik durma noktasına geldi.

İHA | 11.07.2019 - 08:48..
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Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden duyurusunu yaptığı yağış, İstanbul'a düştü.

Gece saatleri itibariyle soğuk havanın etkisi altına giren megakent, sabaha yağışla uyandı. Sıcaklığı 18 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da en çok korkulan trafik oldu.

TRAFİK ÇİLESİ

Alınan son bilgilere göre de yağışın ardından bazı bölgelerde trafik adeta çileye dönüştü. FSM'nin kapalı olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluşurken, sabah işe giden vatandaşlardan bu durumdan olumsuz etkilendi.

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı yaya olan vatandaşlar da apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul güne yağışla başladı VİDEO

HAFTA SONU HAVA SICAK OLACAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve yağışın hafta sonu itibariyle İstanbul'u terk edeceğini aktardı. Yetkililer, sıcaklığın normal seyrine döneceğini, önümüzdeki hafta ise güneşli ve sıcak havanın etkisi altına girileceğini belirtti.

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporu ise şöyle oluştu:

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da yağış başladı

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