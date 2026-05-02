Meteoroloji'den 43 ile sarı kodlu yağış uyarısı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, etkisini önümüzdeki günlerde sürdürecek.

Ülke genelinde sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle yüksek kesimlerde kar görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ise yarın (3 Mayıs Pazar) için 3 büyükşehir dahil 43 ilde fırtına, sağanak ve kar bekleniyor.

43 İLE SARI KOD"LU UYARI

Uyarı verilen iller ise şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

FIRTINA VE YAĞIŞA KARŞI DİKKAT

Açıklamada rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı geldi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 Mayıs 2026 Pazar günü yurt genelinde bazı bölgelerde yağışların etkili olacağı belirtildi.

Marmara ve çevresinde; Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da da etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli seviyeye ulaşması bekleniyor. Özellikle Bursa genelinde ve Bilecik’in güneyinde yağışların zaman zaman çok kuvvetli olacağı, yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi’nde ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir ile Aydın’ın iç kesimlerinde başlayacak yağışların; ilerleyen saatlerde Denizli ve Manisa ile Muğla’nın iç kesimlerinde de kuvvetlenmesi öngörülüyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

HEYELAN, YILDIRIM VE DOLU UYARISI

Akdeniz hattında ise Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş genelinde, Adana’nın iç kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Mersin’in batı ilçelerinde ise yağışların yer yer daha şiddetli olabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer; sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, kar yağışının görülebileceği bölgelerde buzlanma, don ve tipi ihtimaline karşı da tedbir alınması gerektiğini hatırlatıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Marmara Bölgesi'nde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle:

“İstanbul: 8, Edirne: 6, Kırklareli: 5, Tekirdağ: 7, Kocaeli: 9, Sakarya: 7, Yalova: 10”