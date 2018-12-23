Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle, Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın, konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi.

PROGRAMDA DARBE ÇAĞRISI

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunumuyla ekrana gelen Halk Arenası programında, açık bir şekilde darbe çağrısı yapılmıştı.

"BAKALIM DARISI KİMİN BAŞINA..."

Çağrıyı yapan isim ise, Metin Akpınar'dı. Akpınar, "Adnan Menderes Rusya ile görüşecekti ihtilal oldu. Süleyman Demirel kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına..." ifadelerini kullanmıştı.

Metin Akpınar'dan darbe çağrısı ViDEO

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik, sözlerinin inceleneceği öğrenildi.

Savcılıktan yapılan açıklama, "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur."