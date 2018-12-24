Metin Akpınar'dan savunma: Ben mizah yapmıştım

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe ve tehdit içeren açıklamaları nedeniyle, hakkında suç duyurusu başlatılan Metin Akpınar, Anadolu Adliyesi'nde ifadesini verdi.
Metin Akpınar adliyeye götürüldü VİDEO
Hukuki makamlar tarafından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilen Akpınar, sözlerinin yanlış aktarıldığını belirtip, kendini savunarak "Ben mizah yapmıştım" dedi.
"MİZAH YAPTIM"
Akpınar ifadelerinde, sözlerinin Cumhurbaşkanı'na yönelik olmadığını ve ifadelerinin çarptırıldığını belirtirken, açıklamaların yanlış aksettirildiğini ifade etti.
Akpınar ayrıca, sözlerinin mizah unsuru içerdiğini belirtirken, "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı. Çarpıtıldı" dedi.
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