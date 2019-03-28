Metin Topuz'un tutukluluğuna devam kararı verildi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olan ve FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu iddiasıyla 2017'de tutuklanan Metin Topuz'un, tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamını istedi.

Metin Topuz'un avukatı Selman Alibaş, Topuz'un babasının ve oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, "Metin Topuz 1992'de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur." dedi.

Topuz hakkındaki diğer duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi.