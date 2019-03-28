taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5813
Euro
6.312
Altın
1301.84
Borsa
92431.8
Gram Altın
233.764

Metin Topuz'un tutukluluğuna devam kararı verildi

FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

sd

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olan ve FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu iddiasıyla 2017'de tutuklanan Metin Topuz'un, tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamını istedi.

Metin Topuz'un avukatı Selman Alibaş, Topuz'un babasının ve oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, "Metin Topuz 1992'de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur." dedi.

Topuz hakkındaki diğer duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

243
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

195
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

110
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

66
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

262
Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

302
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir