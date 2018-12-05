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Mevlana'yı anma töreni Şeb-i Arus tescillendi

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen, sema gösterilerinin yapıldığı Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) töreni tescillendi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 12:03..
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Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında Hz Mevlana'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri düzenleniyor.

ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Tören boyunca, sema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, panel ve konferanslar düzenleniyor. Etkinlik, 17 Aralık günü geniş bir protokol kalıtımıyla gerçekleşen Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) töreniyle sona eriyor.

Mevlana'yı anma töreni Şeb-i Arus tescillendi

TESCİLİ YAPILDI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Başvuruya ilişkin hukuki süreç tamamlanarak 'Şeb-i Arus Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin Konya Valiliği İl Kültür ver Turizm Müdürlüğü adına marka tescili yapılmıştır. Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak etkinlikler, marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir" dedi.

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