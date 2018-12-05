Ceza kesilen arkadaşa destek için toplu drift yapmak

1 Londra Adli Müşaviri görevden alındı FETÖ firarısı Akın İpek hakkında hazırladığı tartışmalı bilgi notu sebebiyle hakkında inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.

2 Sözleşmeli öğretmenlikte kontenjandan fazla başvuru Sözleşmeli öğretmenlerin bazı branşlarda başvuru sayısı 10 katını buldu. Bakanlık atamaları şubat ayında yapacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

3 Belediye başkanıyla görüşemeyince ortalığı dağıttı Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek ortalığı yıktı.

4 Mevlana'yı anma töreni Şeb-i Arus tescillendi Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen, sema gösterilerinin yapıldığı Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) töreni tescillendi.

5 Sumru Yavrucuk zehirlendi Sumru Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris'te sahnede yanlışlıkla su yerine antifriz içti.

6 Fransa'da göstericilerin üzerlerine plastik mermi ateşlendi Fransa'da gerçekleştirilen Sarı Yelekliler eylemleri, Fransız hükümetinin açıklamalarının ardından duruldu; ancak her gün, polis şiddetinin ulaştığı noktaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkıyor.