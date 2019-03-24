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Mezar taşlarına resim yapıyor

Balıkesir’de elektrikli ev aletleri tamircisi İrfan Aşık'ın (53) granit taş üzerine yaptığı resimler, mezar taşlarında da kullanılıyor.

DHA | 24.03.2019 - 14:12..
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Burhaniye ilçesinde, hiçbir resim eğitimi almamış olan ilkokul mezunu ve elektronik tamircisi İrfan Aşık'ın granit üzerine yaptığı resimler, mezar taşlarında yer alıyor.

TAMİR İÇİN GİTTİ, RESİM YAPMAYI ÖĞRENDİ

Çocukluğundan beri resme merakı olan elektrikli ev aletleri tamircisi Aşık, tamir için gittiği yerlerde gördüğü ilginçlikleri karakalem yöntemiyle kağıtlara dökerken, 3 yıl önce gittiği Azerbaycan’da granit ve mermer üzerine resim yapmayı öğrendi.

Mezar taşlarına resim yapıyor

'25-30 KİŞİNİN MEZARINA RESİM YAPTIM'

Evinin bahçesini resim atölyesine çeviren 2 çocuk babası Aşık, elmas uçlu çelik çivilerle granitlere resim yapıyor. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Aşık, "Mesleğim, elektrikli ev aletleri teknik servisi. Çocukluğumdan beri resme büyük ilgim vardı. 3 yıl önce Azerbaycan’a gitmiştim. Orada granit üzerine resim yapmayı öğrendim. İki yıldan beri granit üzerine resim yapıyorum. Bugüne kadar 25-30 arasında portre yaptım. Bunlardan pek çoğu mezar taşlarında yer aldı. Bazılarını da hediye ettim. İlk defa bir fabrika sahibi için Atatürk portresi yaptım. Şimdi Atatürk portresinin daha büyüğü istendi. İlgi gittikçe artıyor. Bu zor bir iş.  Ama çokta  zevkli. Ben bu işi severek yapıyorum" dedi.


Mezar taşlarına resim yapıyor

Mezar taşlarına resim yapıyor

Mezar taşlarına resim yapıyor

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