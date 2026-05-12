MG, Porsche Taycan’ı andıran yeni modeli 07'yi tanıttı

SAIC MG, yeni enerji coupe segmentinde üstün bir seçenek olarak tasarladığı amiral gemisi 07 modelinin dış tasarımını paylaştı.

Lüks coupe modelleriyle rekabet eden bir tarza sahip olan araç, Porsche Taycan benzeri hatlarıyla dikkat çekiyor.

Yeni MG 07 modeli, yaklaşık 29 bin 410 dolardan başlayan fiyatlarla üst düzey stil ve performans sunmayı vadediyor.

Araçta C şeklinde aydınlatma üniteleri, aktif panjur ızgarası ve lidar sensörüyle desteklenen kavisli bir tavan yapısı bulunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

SAIC’in yeni nesil NEV platformu üzerinde yükselen amiral gemisi, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Yaklaşık 44 bin 112 dolar fiyata sahip üst modellerde ise gelişmiş Momenta R7 otonom sürüş sistemi standart olarak sunulacak.

Momenta R7 sistemi, sadece insan sürüşünü taklit etmekle kalmayıp fiziksel olayları tahmin ederek proaktif savunma manevraları gerçekleştirebiliyor.

Şehir içi navigasyon ve kusursuz park deneyimi vaat eden araç, otonom sürüş sırasında turkuaz renkli uyarı ışıklarıyla fark edilecek.