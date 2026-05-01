MHP 15. Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu

MHP’de son dönemde art arda gelen, birçok il ve ilçedeki teşkilat fesihleri sonrasında, beklenen kongre kararı açıklandı.

MHP’nin 15. Olağan Kongresinin tarihi netleşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15. Olağan Kurultayının da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.”

Buna göre;

MHP 15. Olağan Kurultayı 7 Mart 2027’de yapılacak, ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026’da başlayacak.

"MHP, TARİHİ MİSYONUN TAŞIYICISIDIR"

Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1969’dan bu yana Türk siyasetinde “tarihî bir misyon” üstlendiğini belirterek, partinin millî değerlerden güç aldığını ifade etti.

Yalçın, MHP’nin 57 yılı aşkın süredir devletin bekası ve milletin birliği için siyaset yürüttüğünü söyledi.

"SİYASİ MÜCADELEDE BİRÇOK SINAV VERİLDİ"

Açıklamada MHP’nin siyasi hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştığı ifade edildi. Yalçın, partinin:

İhanet ve ayrışmalarla sınandığını

Karalama kampanyalarına maruz kaldığını

İç bölünmeler ve siyasi baskılarla karşılaştığını

ancak buna rağmen siyasi çizgisini koruduğunu vurguladı.

"MHP ANA GÖVDESİNİ KORUYARAK YOLUNA DEVAM ETTİ"

Semih Yalçın, partiden ayrılan bazı yapıların zamanla etkisini kaybettiğini, ancak MHP’nin “ana gövde” olarak varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Partinin Türk milliyetçiliği çizgisini koruduğu ve ülke siyasetine yön veren bir aktör olduğu belirtildi.

"TERÖRSÜ TÜRKİYE" VURGUSU

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” yaklaşımının devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

Bu sürecin siyasi alanda “samimiyet testi” niteliği taşıdığını belirten Yalçın, farklı siyasi aktörlerin bu konuda tutumlarının netleştiğini savundu.

"TOPLUMSAL BARIŞ VE BİRLİK HEDEFİ"

Açıklamada, Türkiye’nin toplumsal barış, huzur ve kardeşlik iklimine ihtiyacı olduğu vurgulandı. Yalçın, “Terörsüz Türkiye” hedefinin geniş toplum kesimlerince desteklendiğini ifade etti.

1 MAYIS MESAJI

Yalçın, açıklamasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.