MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli kürsüye geldiğinde konuşmasına başlamadan önce A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marş dinletildi.
Bahçeli ve partililerin dinlediği marş sonrası grup toplantısına geçildi.
Bahçeli kürsüden hem dış hem iç siyasete dair önemli mesajlar verdi.
"Yakın coğrafyamızda tablo vahim" diyen Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlere de değindi.
İsrail'in barbar tavrını eleştiren ve "bebek katili" olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Kanlı bir savaş makinesi" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi