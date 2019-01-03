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MHP'li Erhan Usta disipline sevk edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak, disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 12:57..
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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; 01.01.2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakının varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi.

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