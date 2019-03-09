Michael Jackson'un serveti erimeye başladı

Popun Kralı Michael Jackson'ın 25 Haziran 2009'deki zamansız vedasının ardından albüm satışları bir anda fırladı. Jackson, Billboard 200 listesine 7 farklı hafta 3 veya daha fazla albümüyle girdi. Serveti öldüğü 9 yıl içinde 2 milyar doları buldu. Ancak 2 ay önce yayınlanan Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli rüzgarı tersine çevirdi.

Yeni Zelanda ve Canada'daki bazı radyo kanalları, Michael Jackson'ın şarkılarını çalma listelerinden çıkardıkları açıkladı. İngiltere'de Ulusal Futbol Müzesi'nde yer alan heykelinin kaldırılmasına karar verildi. Ciddi iddialar içiren belgeselin yankısı domino etkisi yarattı.

2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Sayısız radyonun müziğini yasakladığı Jackson'ın serveti hızla erime tehlikesiyle karşı kaşrıya. Analistlere göre, tepkiler arttıkça 2 milyar dolarlık krallık eriyor ve Jackson asıl şimdi ölüyor.

Jackson'ın üç çocuğu ve annesine bıraktığı serveti bekleyen tahmini kayıpları açıklandı.

- Plak şirketi sözleşmesi: 249 milyon dolar

- Şarkı telifleri: 26 milyon dolar

- TV ve radyo yayınları: 39 milyon dolar

- Müzikal gösterimi: 68 milyon doyar

- Cifque Du Soleil gösterisi: 98 milyon dolar

- Ürünleri: 13 milyon dolar