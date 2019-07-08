Miçotakis görevi Çipras'tan devraldı

Yunanistan'daki erken genel seçimlerden zaferle çıkan Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kiriakos Miçotakis, dini törenle yemin ederek başbakanlığı devraldı.

İNCİL'E EL BASTI

Miçotakis, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen dini törende İncil'e el basarak yemin etti.

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un huzurunda gerçekleşen yemin törenini Atina Başpiskoposu İeronimos yönetti.

Yemin ettikten sonra Başbakan Miçotakis'i eşi ve çocukları tebrik etti.

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"ZORLU ÇALIŞMAMIZ BAŞLIYOR"

Töreninin ardından basına açıklamada bulunan Miçotakis, "Yunan halkı dün bize Yunanistan'ı değiştirmek için güçlü bir yetki verdi. Şu andan itibaren zorlu çalışmamız başlıyor." dedi.

ÇİPRAS'IN AYRILIŞINI İZLEDİ

Daha sonra, devir teslim töreni için Başbakanlık binasına geçen Miçotakis'i iktidarı kaybeden Aleksis Çipras karşıladı.

Koltuğu devralan Miçotakis, Çipras'ın Başbakanlık binasından ayrılışını ise kapıdan izledi.

Öte yandan, Yunanistan'da tek başına iktidara gelen ND'nin yeni Bakanlar Kurulu'nun gün içerisinde açıklanması bekleniyor.