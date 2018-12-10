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Microsoft Office alternatifi en iyi 5 program

Microsoft, geliştirdiği 'Office' programlarıyla tartışmasız sektörde büyük söz sahibi. Peki başka alternatifler yok mu?

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 09:42..
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Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Microsoft Office ( Word, Excel, Powerpoint vb.) programlarına alternatif uygulamaları listeledik. Bu alternatif uygulamalardan birçoğu Office programlarındaki dosya türlerine birebir uyumlu çalışır. Bazılarını tarayıcınızda da ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulamalar Office'in birçok özelliğini de barındırıyor.

FREEOFFİCE

Microsoft Office alternatifi en iyi 5 program

En iyi Office alternatifi olarak adlandırılan bu uygulama, hem Windows kullanıcıları için, hem de Android ve Linux kullanıcıları için mevcut. DOC, DOCX, XLS, XLSX ve PPT dosya formatları için tam uyumluluk sağlayan uygulama, alternatif arayanlar için harika bir seçenek.

 

GOOGLE G SUITE

Microsoft Office alternatifi en iyi 5 program

Google tarafından sunulan bulut tabanlı uygulamalar, bir projede başkalarıyla birlikte çalışmanız gerekirse sizin için muhteşem bir araç. Bu uygulamalar ayrıca, Google'ın Gmail, Takvim ve Google Plus dahil olmak üzere diğer hizmetlerinin çoğuna da entegre olabiliyor.

 

LIBREOFFICE

Microsoft Office alternatifi en iyi 5 program

LibreOffice'in yaratıcıları, daha çok Microsoft Office programlarının yapamadığı her şeyi yapmak için çalışıyor. Microsoft, macOS ve Linux tabanlı çalışabilen bu uygulama, Microsoft'un paketi ile karşılaştırıldığında sunduğu uyumluluk gözlerden kaçmıyor. Ayrıca arkasında bulunduğu açık kaynaklı topluluk, kullanıcıların isteği doğrultusunda sürekli uygulamayı güncelliyor.

 

WPS OFFICE

Microsoft Office alternatifi en iyi 5 program

WPS'nin Office alternatifi programları, hem Android hem de iOS cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca bilgisayarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz WPS Office, Microsoft'un Office programlarının sunduğu birçok özelliği barındırıyor.

 

IWORK

Microsoft Office alternatifi en iyi 5 program

iWork, Mac üzerinde çalışanlar için mükemmel bir Office alternatifidir. Bu uygulama, özellik olarak Microsoft Office programlarına benzese de, tasarım olarak oldukça farklıdır. Aynı zamanda bu program, iCloud desteği de sunuyor.

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