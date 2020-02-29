Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye sınır kapılarını açtı.

Kapıların açıldığını öğrenen mülteciler, hem karadan hem denizden Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Mültecilerin ilk hedefi Yunanistan. Oradan da diğer Avrupa ülkeleri.

Ege Denizi üzerinden Midilli Adası'na giden mülteciler, bu yolculuk için en az 8 bin euro ödemek zorunda.

ULAŞTIK DUASI

Deniz yolu ile Midilli Adası'na ulaşan siyahi mülteciler, adaya ayak basar basmaz dua etmeye başladı.

YERİ ÖPENLER OLDU

Bazı mülteciler ise mutluluktan yere yatıp, taşları öptü.