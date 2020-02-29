taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu

Türkiye'den 8 bin euro karşılığında Midilli Adası'na giden mülteciler, botlardan inince duaya başladı, kendilerini yerlere attı.

REUTERS | 29.02.2020 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye sınır kapılarını açtı.

Kapıların açıldığını öğrenen mülteciler, hem karadan hem denizden Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Mültecilerin ilk hedefi Yunanistan. Oradan da diğer Avrupa ülkeleri.

Ege Denizi üzerinden Midilli Adası'na giden mülteciler, bu yolculuk için en az 8 bin euro ödemek zorunda.

ULAŞTIK DUASI

Deniz yolu ile Midilli Adası'na ulaşan siyahi mülteciler, adaya ayak basar basmaz dua etmeye başladı.

YERİ ÖPENLER OLDU

Bazı mülteciler ise mutluluktan yere yatıp, taşları öptü.

Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu

Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu

Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu

Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu

İlginizi Çekebilir
Edirne Valiliği, engelli göçmene tekerlekli sandalye verdi
Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzere Edirne'ye gelen engelli bir göçmene, Edirne Valiliği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 101'e çıktı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 180 gündür devam eden evlat nöbeti eylemine 4 aile daha katıldı.
Yunan askeri sınırdaki tel engelleri güçlendiriyor
Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açmasıyla, Edirne'deki tampon bölgeye akın eden göçmenler için Yunan askeri sınıra çektiği jiletli tel engelleri güçlendirdi.
Ayvacık'tan Yunanistan'a 25 dakikada gidiliyor
Çanakkale'den Yunanistan'a göçmen geçişleri hızlandı. İnsan kaçakçıları her bottan 3 bin euro kazandığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
1854
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
706
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
1019
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
343
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
199
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
345
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga
260
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir