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Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

AA | 15.07.2019 - 21:19..
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Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yenibosna'da E-5 Karayolu'nda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü.

Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu.

"SANKİ O GÜNÜ YAŞAMIŞ GİBİYİM"

Havalimanına yürüyen vatandaşlardan Sezgin Ediz, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi yine böyleydik. Sanki o günü yaşamış gibiyim şu anda. Bu anlatılmaz hissedilir. Biz bu vatan için canımızı veririz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Fatma Güneş ise, “Başkanımız sağolsun, başımızdan eksik etmesin. Atatürk Havalimanı’na şehitlerimize rahmet dilemeye gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

Millet 15 Temmuz anmasına akın etti

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