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Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, perşembe günü kapılarını halka açacak. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

AA | 18.02.2020 - 16:22..
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışı perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kütüphanenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

134 FARKLI DİLDE KİTAP

7 gün 24 saat hizmet verecek olan kütüphanede basılı kaynakların yanı sıra, elektronik kaynak abonelikleri de bulunuyor. 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap, 120 milyon makale ve rapor, 201 kilometrelik raflarda yer alıyor.

Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi, davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları ile özel grup çalışma ve film izleme alanları bulunuyor.

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı.

ELEKTRONİK YAYINLAR KULLANIMA AÇILACAK

TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından üniversite ve araştırma kütüphanelerine sağlanan EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans) üyesi olan kütüphanede, bu kapsamda yer alan veri tabanları ve elektronik yayınlar da kullanıma açılacak.

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi" olma özelliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.

16 SÜTUNLU CİHANNÜMA SALONU'NDA "DÜNYA KİTAPLIĞI"

Tarihteki 16 Türk Devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu, 3 bin 500 metrekare alanda, 224 kişilik oturma kapasitesi ve yaklaşık 200 bin kitaptan oluşan koleksiyona sahip. Salonun kubbesinde, Alak Suresi'nin "O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir" şeklindeki 4 ve 5. ayetleri yazıldı.

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri bulunan tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, Kütüphanenin Cihannüma Salonu'nundaki "Dünya Kitaplığı" kısmında sergilenecek.

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

KÜTÜPHANEYE NASIL GİRİLECEK?

Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

Millet Kütüphanesi kapılarını halka açıyor

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