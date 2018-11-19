Milletvekili Aydemir: Birlik, ebedi dirliktir

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum ziyareti sırasında birlik ve beraberlik mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Aydemir, ‘‘İslam Medeniyetini farklı, ayrıcalıklı ve muhteşem hale getiren esas Hak korku ve imanı, Hz. Peygamber sevgisi ve bağlılığıdır. Güzel ahlakı tamamlamak üzere cihana teşrif eden Hz. Peygamber sevgisi yüce milletimizin ruh temeli, onun çizdiği ufuk ise değişmez yol haritasıdır. Bizi asırlara hükümran kılan gücümüz O’nun tebliğ ve tebşir ettiği vahdet ve tevhid imanıdır.'' dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK İLAHİ NİMETTİR"

Vahdet kavramı ve tevhid inancı üzerinde herkesin tefekkür etmesi, bu iki esasın kaydettiği manayı özümsemesi gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, '‘Hz. Peygamberin cihana teşrifi, insanlık için ilahi müjdedir. Zulmetin yerini aydınlığa terk ettiği bu kutlu vakit, ikiliği birliğe, başıbozukluğu dirliğe, parçalanmışlığı bütünlüğe eriştiren müstesna bir ilahi nimettir. Vahdet hakta buluşma, tevhid ise hakka teslimiyettir. Bu mübarek hedefe erişmenin yolu yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, kardeşlik hukuk ve gerçeğinde sabit kadem olmaktır.’' kaydını düştü.

MİLLİ İRADEYE GÜÇ VEREN KAYNAK PEYGAMBER SEVGİSİDİR

Milli iradeye ilham veren tek kaynağın Kur’an, onu diri ve güçlü kılan önderin ise Hz. Peygamber olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Bu hakikati takdim ve teslim eden Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un; ''Zulmette kalan zemini şarka/Saçtın yeniden sema sema nur/Bir feyz-i azim var ki sende-Hayran ona bin sabah-ı mahmur’ dizelerini hatırlatarak, ’Bu ilahi nimetin kadrini bilmek demek, kardeşlik, birlik ve beraberlik imanından taviz vermemektir. Yüce milletimiz bu kutlu gerçekte ittifak halindedir.'' mesajını verdi.

''GÖZÜNÜZE MEDİNE’NİN SÜRMESİNİ ÇEKTİĞİNİZDE, KENDİNİZİ KAYBETMEZSİNİZ''

Kutlama mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Muhammed İkbal, ilim hayatının önemli bir kısmını batı ülkelerinde geçirmesine rağmen kendi değerlerine karşı yabancılaşmamasını şöyle açıklar: “Avrupa kültür ve ilimlerinin ışığı asla gözümü almadı, gözümü kamaştırmadı. Çünkü ben gözüme Medine’nin sürmesini çekmiştim. Kişiye halis sevgi verildi mi kendini tanır, şerefini korur. Ben o büyük Peygamberin kölelerindenim ki çakıllar onun ayağıyla şereflenip, yıldızlardan daha kıymettar oldular.’ Evet, pergelin sabit ucunu buraya kilitlediğinizde dünyanın neresinde olursanız olun, yolunuzu şaşırmazsınız. Gözünüze Medine’nin sürmesini çektiğinizde, kendinizi kaybetmezsiniz. Pusulanızı fahri kâinat Efendimizin yoluna ayarladığınızda, hedefinize muhakkak varırsınız. Tüm gençlerimizin bu şuurla hareket edeceklerine yürekten inanıyorum.” seçkin ifadelerine yer veren Milletvekili Aydemir, bu hakikati yürekten paylaştıklarını belirtti.

TEBRİK VE NİYAZ

Milletvekili Aydemir, mesajının son bölümünde Akif’in Hz. Peygamber sevgisini ifade eden; “Ne lahuti geceymişsin ki teksin sermediyette. Meşimenden doğan ferdaya hayranım, ne ferdadır! Işık namıyle vicdanlarda ondan başka bir şey yok. O bir sönsün, hayat artık müebbed leyl-i yeldadır.“ dizelerine yer vererek, ''İslam aleminin mevlid coşkusunu yürekten paylaşıyor, ‘Rabbim bizi O’nun sevgisinden, birlik ve beraberlik imanından, kardeşlik ahdinden ayırmasın'' niyazında aminlerini buluşturan milli iradenin iman ufkunda sabit kalma kararlılığımızı kaydediyoruz.'' dedi.