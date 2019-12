Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına giren 200 civarındaki milletvekillinin tamamının, sınavı geçemediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığının 24 Kasım'da yaptığı arabuluculuk sınavına yaklaşık 30 bin kişi girmişti. Yaklaşık 200 civarındaki milletvekilli de sınavda ter dökmüştü.

KAZANAN MİLLETVEKİLİ YOK

Milletvekillerinin büyük bölümü, Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanlığının verdiği eğitimlere de katılmıştı. Edinilen bilgilere göre, sinavda 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başanlı oldu. Ancak milletvekilleri kazananlar arasında yer almadı.

1 PUANLA KAÇIRAN VAR

Ara buluculuk sınavında en fazla puanı alan milletvekili AK Partili Ramazan Can oldu ancak Can da 90 puan almasına rağmen, barajı geçemedi. Can, sınavda sorulan 100 sorudan 90'nını doğru cevapladı, bir soruya daha doğru cevap vermiş olsaydı ara bulucu olmaya hak kazanacaktı.

AK Parti milletvekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç 88, Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı. CHP'li Mahmut Tanal 74 puan alırken, Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da 88 puan almasına rağmen sınavı kazanamadı.