Milletvekillerinin zamlı maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren hükümet-sendika zam görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, hakem kurulu devreye girmişti.

Hakem kurulu yaptığı toplantıda 3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. Söz konusu yıllarda enflasyon farkı oluşursa bu da zamma yansıyacak.

VEKİLE 24 BİN LİRA MAAŞ

Memur zammıyla birlikte zamlı milletvekili maaşları da belli oldu. Buna göre 2019 yılında 23 bin 530 lira maaş alan vekiller yüzde 4 zamla birlikte 24 bin 471 lira maaş alacak.

Bir vekile 12 ayda ödenen maaş 294 bin 852 lira olurken; şu anda TBMM'de bulunan 589 milletvekiline 1 yılda ödenen para ise 173 milyon 667 bin 828 lira olacak.