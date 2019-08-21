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Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasında birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

AA | 21.08.2019 - 23:23..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı görüştü

GÜVENLİ BÖLGENİN BİRİNCİ AŞAMASI BAŞLADI

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

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