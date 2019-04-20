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Milli Savunma Bakanı Akar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerini denetlemek üzere Hakkari'ye gitti.

AA | 20.04.2019 - 17:25..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar sınırda

AKAR HAKKARİ'DE

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar sınırda

ÇATIŞMAYA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Bölgedeki terörle mücadele operasyonları hakkında son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye-Irak sınır hattında dün gece çıkan çatışmaya ilişkin de brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar sınırda

TÖREN DÜZENLENECEK

Akar ve komutanların söz konusu çatışmada şehit olan askerler için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar sınırda

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